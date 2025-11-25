Губернатор Новосибирской области назвал ошибкой назначение Буцаева в «Сибирь»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал назначение Вячеслава Буцаева на пост главного тренера «Сибири».

«Очевидно, были допущены ошибки в селекционной работе при подборе состава игроков. Это тоже, кстати, ответственность в какой-то степени и главного тренера. Да, наверное, с Буцаевым мы ошиблись, его стиль руководства командой, наверное, не совсем современный, и сегодняшние игроки не восприняли те требования, которые предъявлялись», — сказал Травников в прямом эфире телеканала ОТС.

Буцаев возглавил «Сибирь» 3 октября, сменив Вадима Епанчинцева, который был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. 14 ноября Буцаев был уволен по той же причине. Под его руководством новосибирский клуб выиграл три матча по буллитам и потерпел 12 поражений.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в основной команде.