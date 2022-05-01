Губернатор Нижегородской области прокомментировал назначение Ларионова на пост главного тренера «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера «Торпедо».

«Мы договорились с Игорем Николаевичем о подписании контракта с «Торпедо». Уже в июле, когда команда выйдет из отпуска, он приступит к исполнению своих обязанностей», — написал он в своем Telegram-канале.

Ларионов сменит на этой должности Дэвида Немировски, который работал в клубе с 2018 года. В прошедшем сезоне «Торпедо» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.