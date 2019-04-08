GTA, Танос, Юрий Гагарин. "Авангард" отрывается после выхода в финал Кубка Гагарина

Пресс-служба "Авангарда" в Твиттере опубликовала несколько мемов, посвященных выходу в финал Кубка Гагарина. Омичи в финале Восточной конференции обыграли "Салават Юлаев" со счетом 4-2. В решающем шестом матче они забросили единственную шайбу в третьем овертайме.

В честь победы "Авангард" опубликовал видео, пародирующего игру GTA, коллаж, сравнивающий выигрыш с полетом Юрия Гагарина, а еще два твита посвятил пародии на фильм "Мстители: Война бесконечности". По сюжету ролика главный тренер Боб Хартли в роли Таноса собрал четыре зеленых "Камня бесконечности", символизирующих победы над "Салаватом Юлаевым".