GTA, Танос, Юрий Гагарин. "Авангард" отрывается после выхода в финал Кубка Гагарина

Пресс-служба "Авангарда" в Твиттере опубликовала несколько мемов, посвященных выходу в финал Кубка Гагарина. Омичи в финале Восточной конференции обыграли "Салават Юлаев" со счетом 4-2. В решающем шестом матче они забросили единственную шайбу в третьем овертайме.
В честь победы "Авангард" опубликовал видео, пародирующего игру GTA, коллаж, сравнивающий выигрыш с полетом Юрия Гагарина, а еще два твита посвятил пародии на фильм "Мстители: Война бесконечности". По сюжету ролика главный тренер Боб Хартли в роли Таноса собрал четыре зеленых "Камня бесконечности", символизирующих победы над "Салаватом Юлаевым".
А ощущения-то какие ✌🏻 #СЮЛАВГ #БородаМечты pic.twitter.com/9umAX9qEur– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 8 апреля 2019 г.
Момент, которого все так ждали ✊🏻– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 8 апреля 2019 г.
Есть четыре победы - и мы идём дальше! #СЮЛАВГ #БородаМечты pic.twitter.com/gvDcZKwPP3
И снова четыре! #СЮЛАВГ #БородаМечты pic.twitter.com/ew1HPbH524– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 8 апреля 2019 г.
Эта миссия за нами 😎 🦅 #СЮЛАВГ #БородаМечты pic.twitter.com/kHKXWenq2a– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 8 апреля 2019 г.