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Гру — о поражении от «Салавата»: «Это была одна из тех игр игр, когда «Трактору» не везло»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:4).

«В целом, я доволен нашими усилиями. Мы генерировали много моментов, но, наверное, эта была одна из тех игр, когда нам не везло. «Салават Юлаев», в свою очередь, забил две быстрые шайбы, а затем и этот решающий гол в конце второго периода, за несколько секунд до конца. В третьем периоде соперник удержал эту разницу. Стоит только их похвалить за это. Почему решился на замену вратаря после 0:2? Чтобы сменить настроение игры. Я уверен в наших обоих вратарей. Сергей Мыльников очень хорошо провел прошлый матч, где добыл важную победу. Если вы посмотрите на его статистику, то поймете, что он проводит очень хороший сезон. Я бы поставил Мыльникова против абсолютно любой команды в этой в Лиге. Что делает Ливо одним из лучших игроков КХЛ? Ливо — это тот игрок, которому нужен только один момент, чтобы забить гол. В свое время я рекомендовал «Тампе» его подписать, когда он был на рынке свободных агентов», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимцы набрали 44 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 46 очками лидирует на «Востоке».

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Бенуа Гру
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