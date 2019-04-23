Группа Uma2rmaн выступит за закрытии сезона "Авангарда"

"Авангард" отпразднует завершение сезона в КХЛ с болельщиками 26 апреля в Омске, а 27-го в Балашихе, информирует официальный сайт команды. Вход будет свободным.

– Закончим этот сезон вместе, на позитивной ноте, ведь мы короли Востока, мы стали лучшими в своей конференции и привезли домой серебряные медали чемпионата! У нас будет концерт группы Uma2rmaн и много сюрпризов! "Ястребы" ждут своих болельщиков – не меньше, чем вы ждали их! До пятницы! – написано в заявлении пресс-службы "Авангарда".

"Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА со счетом 0-4 в серии.

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