Грудинин: «Когда шлемом заблокировал бросок, действовал машинально, не раздумывая»

Защитник «Северстали» Владимир Грудинин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:3).

«Интересный обоюдоострый матч, в котором пришлось ловить побольше на себя шайб и в каких-то моментах сыграть попроще. Мы реализовали свои моменты, сумели извлечь из них выгоду. Перед вторым периодом скорректировали мелочи, которые позволили нам создать свои моменты во втором периоде и их реализовать. Нападающие стали чуть быстрее бросать. В моменте, когда шлемом заблокировал бросок, действовал машинально, не раздумывая. Нужно было защитить ворота, и я сделал вратарский прыжок, чтобы это сделать. Надеюсь это попадет в лучшие сэйвы недели», — приводит слова Грудинина официальный сайт КХЛ.

Нижегородцы (17 очков) потерпели четвертое поражение в 12 играх регулярного чемпионата, череповецкая команда (12) одержала шестую победу в 11 матчах.