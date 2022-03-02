Грубец совершил яркое спасение в матче против «Ак Барса»

Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец совершил яркое спасение во втором периоде первого матча серии плей-офф против «Ак Барса».

Казанцы играли в большинстве и вывели на бросок нападающего Джордана Уила. Канадец наносил бросок с убойной позиции практически по пустым воротам, но чешский вратарь успел в отчаянно прыжке вытянуть ловушку и накрыть шайбу.