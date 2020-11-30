Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков двенадцатой недели чемпионата, информирует сайт КХЛ.

Лучшим вратарем признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший победы в двух матчах недели (в том числе в одном на ноль). «Сухарь» в матче против «Ак Барса» стал для чешского голкипера первым в чемпионате. По воротам Грубеца был нанесён 41 бросок (в среднем за игру 20,5), из которых он отразил 97,56 %. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут), составил 0,50, максимальный отрезок без пропущенных шайб — 92 минуты 27 секунд (все три результата — лучшие по итогам недели).

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), одержавший вместе с командой победы в трех матчах недели (в том числе одном гостевом) и отметившийся в них двумя результативными передачами. Шарипзянов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+4), нанес 7 бросков по воротам. На его счету также 4 силовых приёма и 3 заблокированных броска. Защитник «Авангарда» в среднем проводил на льду 22 минуты 44 секунды (лучший показатель недели).

Лучшим нападающим признан Дамир Жафяров («Торпедо»), одержавший вместе с командой победы в двух из трех матчей недели и набравший в них 6 (4+2) очков (лучший результат). Нападающий нижегородцев набирал очки во всех матчах, отметился дублями во встречах против «Автомобилиста» и «Металлурга», не завершил ни одну из игр недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). Жафяров нанёс 17 бросков по воротам и заблокировал 2 броска соперников.

Лучшим новичком признан защитник Александр Алексеев («Салават Юлаев»), в двух матчах недели набравший 3 (2+1) очка, завершивший оба с положительным показателем полезности при общем показателе (+4). Дубль в матче против «Нефтехимика» стал для Алексеева первым в КХЛ. 21-летний защитник уфимского клуба в среднем проводил на льду 18 минут, нанёс 4 броска по воротам и провел 2 силовых приема.