Грубец присоединился к команде и провел первую тренировку в составе «Авангарда»

Новичок «Авангарда» Шимон Грубец присоединился к команде и уже провел первую тренировку в составе омичей.

— Сразу после одного из матчей регулярки я увидел сообщение от агента с просьбой срочно перезвонить. Он сказал, что есть большая вероятность моего перехода в «Авангард». Дальше все случилось очень быстро. Просто сумасшествие — я весь день был на телефоне, отправлял агенту документы. Мы встречались с главным тренером и генеральным менеджером «Куньлуня», — приводит слова голкипера пресс-служба «Авангарда». — Затем снова созванивался с агентом. Я до сих пор не верю. Со мной связались представители «Авангарда», сказали, что за мной в Мытищи приедет машина. Только тогда я поверил, что это действительно случилось.

В команде есть два очень хороших вратаря. Нас будут сравнивать. Тренеру решать, кто будет в воротах. Для меня важно построить дружеские отношения с другими вратарями, ведь мы не враги, а друзья. Я знаю, что место в воротах на матч лишь одно, но причин для вражды нет. Для меня важны дружеские отношения и, думаю, они у нас сложатся.

В «Авангарде» уровень ответственности другой. Когда я был в «Куньлуне», мы боролись за место в плей-офф. Сейчас я в команде, которая будет бороться за кубок. Это большая разница. Именно так я привык играть в хоккей — добиваться высоких результатов. В Чехии мы выигрывали чемпионат, я 7 лет провел в лучшей команде чешской лиги. У нас были те же цели, которые ставит перед собой «Авангард» — бороться за кубок. Теперь я здесь и прекрасно понимаю уровень ответственности.