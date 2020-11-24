Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:0).

«Это, возможно, наша лучшая игра с того момента, как я присоединился к команде. Тренер в раздевалке сказал, что, возможно, это лучшая игра в сезоне. Рад тому, что я поучаствовал в этом матче в честь юбилея клуба. Моя жена отправила мне фото, что ровно год назад я сделал свой первый шатаут в КХЛ. Я был очень рад увидеть Ягра, он просто поздравил меня и команду с этой хорошей победой», — приводит слова Грубеца официальный сайт КХЛ.