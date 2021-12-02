КХЛ на официальном сайте назвала лучших хоккеистов месяца по итогам ноября. Все игроки получили звания лучших по итогам месяца впервые в карьере.

Лучшим вратарем месяца признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший семь побед в десяти матчах месяца. По его воротам было нанесено 249 бросков (24,9 в среднем за игру, из которых он отразил 93,57 процента. Коэффициент надежности составил 1,60. Грубец сыграл два матча на ноль.

Лучшим защитником признан Никита Нестеров (ЦСКА). Он набрал 10 (1+9) очков в 11 матчах месяца, а показатель полезности составил «+4». Нестеров совершил пять силовых приемов, заблокировал шесть бросков и дважды на нем нарушали правила.

Лучшим нападающим признан Станислав Галиев («Динамо» Москва), набравший 15 (7+8) очков в десяти матчах месяца. На его счету два дубля, две победные шайбы, четыре заблокированных броска, и пять раз на нем нарушали правила соперники.

Лучшим новичком признан Арсений Грицюк («Авангард»), набравший 6 (5+1) очков в восьми матчах, показатель полезности составил «+2». У него один дубль, один силовой прием, четыре заблокированных броска и дважды на нем нарушали правила.