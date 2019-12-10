Грубец, Лехтонен, Старченко и Пыленков признаны лучшими игроками недели

КХЛ определила лучших хоккеистов игровой недели.

Лучшим вратарем признан Шимон Грубец из «Куньлуня», одержавший победы в двух матчах недели. Голкипер китайского клуба отразил 95,89% бросков, в общей сложности — 73, что в среднем составило 36,5 при коэффициенте надежности 1,45.

Лучшим защитником признан игрок «Йокерита» Микко Лехтонен, вместе с командой одержавший победы во всех трех матчах недели и набравший в них 3 (1+2) очка. Защитник финского клуба не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+4), отметившись 14 бросками по воротам. В среднем защитник «Йокерита» проводил на льду 24 минуты 02 секунды (лучший результат недели).

Лучшим нападающим признан форвард «Барыса» Роман Старченко, одержавший вместе с командой победы в двух гостевых из трех матчей, и забросивший в них 4 шайбы.

Лучшим новичком признан защитник «Витязя» Даниил Пыленков, вместе с командой одержавший победы в двух из четырех матчей недели. 19-летний защитник подмосковной команды не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), в среднем проводил на льду 20 минут 27 секунд. На его счету также 3 броска по воротам.