Гру стал первым с 2021 года иностранцем, выведшим клуб в финал Кубка Гагарина
«Трактор» дома обыграл московское «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:3.
Главный тренер челябинского клуба канадец Бенуа Гру стал первым за четыре года иностранцем, который вывел команду в финал плей-офф КХЛ. В 2021-м его соотечественник Боб Хартли вышел в финал Кубка Гагарина с «Авангардом», победив в финале ЦСКА.
57-летний Гру возглавил «Трактор» в мае 2024 года. Ранее он не работал в России.
В финале Кубка Гагарина-2025 сыграют «Трактор» и «Локомотив».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Амур
|26
|10
|16
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|СКА
|26
|12
|14
|28
|8
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
|16.11
|10:00
|Амур – Адмирал
|2 : 5
|16.11
|14:00
|Трактор – Автомобилист
|1 : 5
|16.11
|16:00
|Лада – Нефтехимик
|2 : 1
|16.11
|17:00
|Торпедо НН – Авангард
|2 : 6
|16.11
|17:00
|Ак Барс – Динамо Мн
|3 : 7
|16.11
|17:00
|Северсталь – ЦСКА
|4 : 3 ОТ
|16.11
|17:30
|СКА – Металлург Мг
|4 : 3
