Гру стал первым с 2021 года иностранцем, выведшим клуб в финал Кубка Гагарина

«Трактор» дома обыграл московское «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:3.

Главный тренер челябинского клуба канадец Бенуа Гру стал первым за четыре года иностранцем, который вывел команду в финал плей-офф КХЛ. В 2021-м его соотечественник Боб Хартли вышел в финал Кубка Гагарина с «Авангардом», победив в финале ЦСКА.

57-летний Гру возглавил «Трактор» в мае 2024 года. Ранее он не работал в России.

В финале Кубка Гагарина-2025 сыграют «Трактор» и «Локомотив».