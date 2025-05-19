Гру: «Еще утром не было понимания, примут ли участие в игре Светлаков и Робинсон»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:3, 1-3).

«Еще утром не было четкого понимания, будут ли принимать участие в игре Светлаков и Робинсон. Они прибавляли по ходу матча, но не были в своей стопроцентной форме. Я перевел Бадди с центра на фланг. Он только вернулся, и центр в принципе не его позиция», — сказал Гру.

Пятая игра серии состоится 21 мая в Ярославле, начало — в 19.30 по московскому времени.

Радмир Сахибгареев