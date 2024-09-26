Гру — о поражении от «Салавата»: «Трактор» сам себе выстрелил в ногу с этими удалениями»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:5).
«Казалось, что игра шла хорошо до того момента, когда мы сами себе выстрелили в ногу с этими удалениями. Соперник реализовал большинство, и игра перевернулась на 180 градусов. Мы, разумеется, пытались вернуться в игру, но этот момент все поменял. Почему разбили сочетание Ткачева и Шабанова? Я уже говорил, что если мне нравится игра того или иного звена, то я его обычно не трогаю. Но если, на мой взгляд, им есть куда расти и они могут генерировать еще больше моментов, то я стараюсь что-то менять. У нас нет такого, что какое-то звено высечено на камне и что из-за этого меняться ничего не будет. В этом матче наши звенья выглядели хорошо, мы пытались их скомбинировать», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.
«Салават Юлаев» (12 очков) поднялся на третье место в Восточной конференции. «Трактор» (10) идет пятым на «Востоке».
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|2
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|- : -
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|12:30
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