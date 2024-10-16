Гру — о победе над «Ак Барсом»: «Мне понравилось, как «Трактор» вернулся в игру»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:1).

«Мне понравилось, как мы вернулись в игру. После прошлого матча, который мы провели не лучшим образом, со второго периода уже были лучшей командой. Я бы хотел особо отметить энергию, которую нам давали наши болельщики. Мы действительно чувствовали эту поддержку, здорово играть при такой атмосфере. «Ак Барс» — это хорошая команда, и она вошла в игру с хорошим настроем. В первом периоде мы дали соперникам слишком много времени и пространства, и они этим воспользовались. Далее наши игроки уже подстроились, вкатились, и во втором периоде мы увидели зеркальную картину по броскам в створ.

Данил Юртайкин травмировался, и следующий матч он пропустит точно. Это очень неудачное стечение обстоятельств. У него уже третья травма, было повреждение запястья, плеча и теперь пах", — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.

«Трактор» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 18 очками — на четвертой строчке.

В следующем матче «Трактор» 18 октября примет «Салават Юлаев», «Ак Барс» 25 октября встретится в Казани с «Адмиралом».