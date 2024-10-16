Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:04

Гру — о победе над «Ак Барсом»: «Мне понравилось, как «Трактор» вернулся в игру»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:1).

«Мне понравилось, как мы вернулись в игру. После прошлого матча, который мы провели не лучшим образом, со второго периода уже были лучшей командой. Я бы хотел особо отметить энергию, которую нам давали наши болельщики. Мы действительно чувствовали эту поддержку, здорово играть при такой атмосфере. «Ак Барс» — это хорошая команда, и она вошла в игру с хорошим настроем. В первом периоде мы дали соперникам слишком много времени и пространства, и они этим воспользовались. Далее наши игроки уже подстроились, вкатились, и во втором периоде мы увидели зеркальную картину по броскам в створ.

Данил Юртайкин травмировался, и следующий матч он пропустит точно. Это очень неудачное стечение обстоятельств. У него уже третья травма, было повреждение запястья, плеча и теперь пах", — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.

«Трактор» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 18 очками — на четвертой строчке.

В следующем матче «Трактор» 18 октября примет «Салават Юлаев», «Ак Барс» 25 октября встретится в Казани с «Адмиралом».

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
Бенуа Гру
Читайте также
В АдГ призвали отвергнуть план Зеленского из-за угрозы третьей мировой войны
Шутка Черчесова оскорбила Казахстан, на экс-тренера сборной России наложили штрафные санкции
Генерал КСИР заявил о наличии у Ирана оружия мощнее ядерного
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Постпред США при НАТО обвинила Китай в поддержке России в украинском конфликте
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 17 13 4 28
2 СКА 16 10 6 21
3 Спартак 15 9 6 20
4 ЦСКА 16 7 9 19
5 Северсталь 16 9 7 18
6 Торпедо 15 8 7 18
7 Динамо Мн 14 8 6 17
8 Динамо М 16 8 8 17
9 Витязь 15 8 7 16
10 Куньлунь РС 16 6 10 13
11 Сочи 15 5 10 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 16 11 5 24
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Ак Барс 15 9 6 18
5 Нефтехимик 16 7 9 18
6 Металлург Мг 17 8 9 16
7 Сал. Юлаев 13 8 5 16
8 Адмирал 14 6 8 15
9 Лада 16 6 10 14
10 Авангард 16 6 10 13
11 Амур 15 5 10 12
12 Барыс 16 3 13 7
Результаты / календарь
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
16.10 17:00
Трактор – Ак Барс
 3 : 1
16.10 17:00
Барыс – Сал. Юлаев
 2 : 3
16.10 19:30
Куньлунь РС – Локомотив
 1 : 5
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости