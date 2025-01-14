Гру — о победе над «Торпедо»: «Понравилось, что удалось сохранить хладнокровие»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:3).

«Мы знали, что после поражения в предыдущем матче «Торпедо» может быть хрупкими, чем мы и воспользовались. Но во втором периоде соперники вернулись в игру. Отмечу Сергея Мыльникова, вероятно, он был нашим лучшим игроком. Понравилось, что удалось сохранить хладнокровие, перестроиться во втором перерыве и выиграть третий период.

Не скажу, что мы расслабились после третьего гола, но начали играть не совсем осознанно. Во втором перерыве никаких установок играть агрессивно я не давал. Но хотел бы отметить игру Григория Дронова в тело, которая привела в чувство нашу команду», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.

Нижегородцы смогли отыграться с 0:3, но пропустили две безответные шайбы в третьем периоде. Форвард челябинцев Максим Шабанов набрал 3 (1+2) очка.

«Торпедо» с 46 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» (61 очко) лидирует на «Востоке».