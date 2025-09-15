Гру: «Сказали игрокам «Трактора», что матч против «Сочи» будет достаточно сложным»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 ОТ).
«Я посмотрел игры «Сочи» против ЦСКА и «Динамо», и мы сказали нашей команде, что матч против этого соперника будет достаточно сложным. На мой взгляд, Владимир Крикунов проделывает невероятную работу со своей командой. Игра Федора Крощинского? Мне нравятся габаритные защитники с катанием. Далее все зависит от того, насколько он готов учиться и делать то, что ему говорит тренерский штаб. В этом плане нравится прогресс Федора. Он играет от простого и определенно заслуживает свое игровое время», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.
«Трактор» (6 очков) лидирует в Восточной конференции КХЛ после 5 матчей. «Сочи» (5) идет пятым на «Западе» после 4 игр.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|10
|4
|21
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Салават Юлаев
|13
|7
|6
|15
|4
|Ак Барс
|13
|7
|6
|15
|5
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|6
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|7
|Амур
|12
|6
|6
|13
|8
|Адмирал
|13
|4
|9
|11
|9
|Трактор
|11
|5
|6
|10
|10
|Авангард
|11
|5
|6
|10
|11
|Сибирь
|13
|3
|10
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|ЦСКА
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо НН
|12
|9
|3
|18
|4
|Шанхай Дрэгонс
|11
|8
|3
|17
|5
|СКА
|11
|8
|3
|16
|6
|Спартак
|13
|6
|7
|14
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|14
|8
|Динамо Мн
|12
|4
|8
|13
|9
|Динамо М
|14
|5
|9
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
|Сочи
|12
|2
|10
|4
|8.10
|17:00
|Трактор – Амур
|- : -
|8.10
|17:10
|Динамо Мн – СКА
|- : -
|8.10
|19:00
|Нефтехимик – Авангард
|- : -
|8.10
|19:00
|Торпедо НН – Северсталь
|- : -