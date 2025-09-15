Гру: «Сказали игрокам «Трактора», что матч против «Сочи» будет достаточно сложным»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 ОТ).

«Я посмотрел игры «Сочи» против ЦСКА и «Динамо», и мы сказали нашей команде, что матч против этого соперника будет достаточно сложным. На мой взгляд, Владимир Крикунов проделывает невероятную работу со своей командой. Игра Федора Крощинского? Мне нравятся габаритные защитники с катанием. Далее все зависит от того, насколько он готов учиться и делать то, что ему говорит тренерский штаб. В этом плане нравится прогресс Федора. Он играет от простого и определенно заслуживает свое игровое время», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.

«Трактор» (6 очков) лидирует в Восточной конференции КХЛ после 5 матчей. «Сочи» (5) идет пятым на «Западе» после 4 игр.