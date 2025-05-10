Гру: «У «Локомотива» прекрасная оборона»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился мнением о «Локомотиве».
«В прошлом сезоне и «Металлург», и «Локомотив» меня впечатлили, а также тот хоккей, что они показали. Отмечу, что «Локомотив» строится не один сезон, это очень хороший клуб. Я нахожусь в контакте со своими коллегами из Северной Америки и мне звонят и задают вопросы в том числе и об игроках «Локомотива», как играет тот или иной хоккеист, но я отвечаю, что я все-таки тренер «Трактора», а не «Локомотива», но это знак того, что в Ярославле команда и игроки хорошие. Но при этом эта команда не без изъянов, как и мы», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.
Гру отметил, что у «Локомотива» отличная оборона, однако вратарь, по его мнению, действует не так эффективно. Именно это, по словам Гру, едва ли не стало решающим фактором в игре с «Авангардом». Он также подчеркнул, что команда приложит все усилия и постарается проверить вратаря соперника в предстоящем матче.
В финале Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» сыграет с «Трактором». Первый матч пройдет во вторник, 13 мая, в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|20.11
|17:00
|Автомобилист – Металлург Мг
|- : -
|20.11
|17:00
|Трактор – Амур
|- : -
|20.11
|19:00
|Северсталь – Адмирал
|- : -
|20.11
|19:30
|Динамо М – Сибирь
|- : -
|20.11
|19:30
|Торпедо НН – Спартак
|- : -
|20.11
|19:30
|Динамо Мн – ЦСКА
|- : -