10 мая, 15:30

Гру: «У «Локомотива» прекрасная оборона»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился мнением о «Локомотиве».

«В прошлом сезоне и «Металлург», и «Локомотив» меня впечатлили, а также тот хоккей, что они показали. Отмечу, что «Локомотив» строится не один сезон, это очень хороший клуб. Я нахожусь в контакте со своими коллегами из Северной Америки и мне звонят и задают вопросы в том числе и об игроках «Локомотива», как играет тот или иной хоккеист, но я отвечаю, что я все-таки тренер «Трактора», а не «Локомотива», но это знак того, что в Ярославле команда и игроки хорошие. Но при этом эта команда не без изъянов, как и мы», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Гру отметил, что у «Локомотива» отличная оборона, однако вратарь, по его мнению, действует не так эффективно. Именно это, по словам Гру, едва ли не стало решающим фактором в игре с «Авангардом». Он также подчеркнул, что команда приложит все усилия и постарается проверить вратаря соперника в предстоящем матче.

В финале Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» сыграет с «Трактором». Первый матч пройдет во вторник, 13 мая, в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: ХК «Трактор»
