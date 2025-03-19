Гру — о пропущенном им матче «Авангард» — «Трактор»: «Я поскользнулся и потерял сознание»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру объяснил, почему не смог присутствовать на матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:4) в Омске 14 марта.
Вместо 57-летнего специалиста челябинской командой во время встречи с «Авангардом» руководил Рафаэль-Пьер Рише.
«Немного хотел бы рассказать о ситуации, которая произошла в Омске, из-за которой мне пришлось пропустить матч. Мне даже моя сестра позвонила, она решила, что у меня инфаркт. К сожалению, случилось так, что я поскользнулся, выходя из машины перед утренней раскаткой, немного ушиб ногу, голову и потерял сознание. Меня отвезли в больницу, и врачи в Омске рекомендовали остаться под наблюдением на 2-3 дня. Но сейчас все хорошо, все в порядке», — рассказал Гру во время пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2).
«Трактор» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 94 очками.
