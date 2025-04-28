Гру — о победе над «Динамо»: «Отличный способ начать новую серию»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над московским «Динамо» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:3).

«Отличный способ начать новую серию. Сегодня мы увидели упорную борьбу со стороны обеих команд, вратари которых совершали важные спасения. Хорошо, что мы так начали серию», приводит слова Гру пресс-служба челбинского клуба.

«Трактор» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Челябинске 30 апреля, начало — в 17.00 по московскому времени.