28 апреля, 21:33

Гру — о победе над «Динамо»: «Отличный способ начать новую серию»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над московским «Динамо» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:3).

«Отличный способ начать новую серию. Сегодня мы увидели упорную борьбу со стороны обеих команд, вратари которых совершали важные спасения. Хорошо, что мы так начали серию», приводит слова Гру пресс-служба челбинского клуба.

«Трактор» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Челябинске 30 апреля, начало — в 17.00 по московскому времени.

Стивен, Кэмпфер, Виталий Кравцов, Василий Глотов и&nbsp;Александр Кадейкин празднуют гол в&nbsp;матче КХЛ &laquo;Трактор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва) (4:3).Еще один камбэк «Трактора»! Челябинцы снова выдали фантастический третий период и дожали «Динамо»
Источник: ХК «Трактор»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
    Футбол
Хоккей
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи 5 : 3
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь 7 : 0
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив 3 : 6
    Все результаты / календарь

