Гросс и Ливо признаны лучшими игроками последней недели регулярного чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков последней, 28-й недели регулярного чемпионата сезона-2024/25.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан голкипер «Нефтехимика» Ярослав Озолин, который отразил 95,15% бросков в трех матчах недели.

Лучшим защитником назван Джордан Гросс из минского «Динамо», набравший 5 (1+4) очков в трех играх. Лучшим нападающим стал форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо. Он отметился 4 голами и 2 результативными передачами в трех матчах недели.

В номинации «Лучший новичок» впервые в карьере победил защитник «Ак Барса» Степан Терехов, на счету которого 2 (1+1) очка в двух встречах недели.