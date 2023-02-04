Гришин — после поражения от «Нефтехимика»: «Возможно, надо будет принять какое-то решение — либо свое, либо руководства»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Вы видели, как игра сложилась. Все как обычно: бьемся-бьемся, а в итоге получается, что получается. Пропускаем первыми, к сожалению, никак не можем первыми забить. Это самая главная проблема. Все для этого стараемся делать, но получаем первыми, приходится всё время догонять. А это плохо сказывается. После пропущенного гола мы продолжали гнуть свою линию. Естественно, игра длинная, инициатива переходит в одну или другую сторону. Считаю, что в целом по игре мы владели инициативой, она и в статистике отражается. Но опять же... Когда забивается гол, одна команда получает положительный импульс, а другая — отрицательный.

Мы все последние игры начинаем с отрицательного. Наверное, на ребят это давит, руки опускаются. Драйв пропадает, но потом они возвращаются в игру. Потом идут разные события, удаления те же. Инициативу мы потеряли не из-за того, что пропустили первыми, а из-за большого удаления. Потом выбросили шайбу — заработали еще один штраф. Естественно, инициатива уходит. Не было бы удаления пятиминутного, мы продолжали б свою линию гнуть. Конечно, когда у команды не получается играть, всякие мысли закрадываются. Возможно, надо будет принять какое-то решение — либо свое, либо руководства. Как получится, так и получится», — цитирует пресс-служба клуба Гришина.

«Спартак» идет на 9-м месте в Западной конференции, набрав 58 очков. «Нефтехимик» располагается на 8-й строчке в Восточной конференции с 61 очком.