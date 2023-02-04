Гришин — после поражения от «Нефтехимика»: «Возможно, надо будет принять какое-то решение — либо свое, либо руководства»
Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Вы видели, как игра сложилась. Все как обычно: бьемся-бьемся, а в итоге получается, что получается. Пропускаем первыми, к сожалению, никак не можем первыми забить. Это самая главная проблема. Все для этого стараемся делать, но получаем первыми, приходится всё время догонять. А это плохо сказывается. После пропущенного гола мы продолжали гнуть свою линию. Естественно, игра длинная, инициатива переходит в одну или другую сторону. Считаю, что в целом по игре мы владели инициативой, она и в статистике отражается. Но опять же... Когда забивается гол, одна команда получает положительный импульс, а другая — отрицательный.
Мы все последние игры начинаем с отрицательного. Наверное, на ребят это давит, руки опускаются. Драйв пропадает, но потом они возвращаются в игру. Потом идут разные события, удаления те же. Инициативу мы потеряли не из-за того, что пропустили первыми, а из-за большого удаления. Потом выбросили шайбу — заработали еще один штраф. Естественно, инициатива уходит. Не было бы удаления пятиминутного, мы продолжали б свою линию гнуть. Конечно, когда у команды не получается играть, всякие мысли закрадываются. Возможно, надо будет принять какое-то решение — либо свое, либо руководства. Как получится, так и получится», — цитирует пресс-служба клуба Гришина.
«Спартак» идет на 9-м месте в Западной конференции, набрав 58 очков. «Нефтехимик» располагается на 8-й строчке в Восточной конференции с 61 очком.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|ЦСКА
|58
|37
|21
|80
|3
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|4
|Локомотив
|60
|35
|25
|78
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|58
|30
|28
|68
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|59
|24
|35
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|57
|7
|50
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|59
|33
|26
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Авангард
|58
|33
|25
|72
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|59
|28
|31
|61
|9
|Амур
|58
|27
|31
|61
|10
|Трактор
|59
|25
|34
|58
|11
|Барыс
|61
|25
|36
|57
|4.02
|10:00
|
Амур – Авангард
|- : -
|4.02
|17:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -