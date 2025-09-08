Гришин — о 0:5 с «Северсталью»: «Пока трудно даются заброшенные шайбы»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Северстали» (0:5).

«Трудно приходить на пресс-конференцию после таких матчей. Крутятся мысли в голове, начинаешь думать, ищешь какие-то решения сразу... Соперники полностью нас переиграли, что тут говорить, это было видно. Игра не удалась, а «Северсталь» здорово сыграла. Атмосфера на трибунах — хорошая, первый матч в сезоне, была слышна поддержка зрителей, к сожалению, нам не удалось их порадовать. Неприятно, когда они до окончания матча начинают уходить с трибун, это нехороший момент, постараемся до таких вещей больше не доводить. У нас были голевые моменты, создавали их. К сожалению, пока трудно даются заброшенные шайбы, хотя у нас достаточно квалифицированные нападающие. С таким соперником как «Северсталь» к моментам нужно относиться бережливо, реализовывать их — тогда какие-то шансы могут быть. Без голов матчи не выигрываются, над этим компонентом надо серьезно работать», — приводит слова Гришина официальный сайт КХЛ.

Следующий матч «Северсталь» проведет 9 сентября. Череповчане в гостях сыграют против «Локомотива». «Нефтехимик» в этот же день примет у себя «Трактор».