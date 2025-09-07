Гримальди рассказал, что перешел в СКА из-за Ларионова

Форвард СКА Рокко Гримальди прокомментировал подписание контракта с российским клубом. Нападающий заявил, что перешел в клуб из-за главного тренера Игоря Ларионова.

«В этом году, если не ошибаюсь, было еще четыре команды, которые проявляли серьезный интерес и хотели вести переговоры. Но, как я уже сказал, решающим фактором стало то, кто возглавляет команду. Прозвище «Профессор» просто так не дают. А тот факт, что его уважают не только здесь, но и в Северной Америке, и во всем мире, говорит о многом — и о том, каким игроком он был, и каким человеком является. Мне тридцать два, но учиться есть чему. Я хочу учиться у одного из лучших умов в хоккее», — цитирует Гримальди «Всепроспорт».

Сезон-2024/25 32-летний хоккеист провел в команде АХЛ «Кливленд Монстерс», которая является фарм-клубом «Коламбуса». На его счету 58 (17+41) очков в 66 матчах регулярного чемпионата. В НХЛ Гримальди выступал за «Флориду», «Колорадо» и «Нэшвилл» и набрал 67 (30+37) очков в 203 матчах.