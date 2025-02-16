Григорий Селезнев: «Задачу выйти в плей-офф с «Нефтехимика» никто не снимал»

Нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнев оценил турнирное положение команды.

«Сейчас мы на десять очков отстаем от «Адмирала». Но надо отметить, что у нас впереди еще четыре игры с ним, — приводит «РБ Спорт» слова Селезнева. — Конечно, мы верим в себя. Задачу выйти в плей-офф с нашей команды никто не снимал. Будем биться до последнего. Нам нужно цепляться за ту игру, которую мы показали в матче со СКА. Если мы будем продолжать в том же духе, то, я полагаю, у нас все будет хорошо».

«Нефтехимик» с 48 очками после 55 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.