Григорий Панин: «Здорово было бы играть против «Ак Барса» по 30 матчей за сезон»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин считает, что дерби с «Ак Барсом» круче, чем противостояние СКА и ЦСКА.

— На самом деле в зеленом дерби играть круто, — цитируют «Известия» Панина. — Очень хорошие игры по накалу получаются. Все бьются от начала до конца. Тем более все знают, что такое команды Квартальнова, которые всегда играют на пределе своих возможностей. Против них очень сложно и интересно бороться. Но все хотят победить в таких матчах — мы не исключение. Даже обсуждали, что здорово было бы играть против «Ак Барса» по 30 матчей за сезон.

— Нынешний «Ак Барс» Квартальнова сильно похож на его ЦСКА, за который играли вы?

— Есть и сходства, и различия. И он как тренер растет, не стоит на месте, привносит новые вещи в свою работу. Так что я бы не стал сравнивать тот ЦСКА и нынешний «Ак Барс».

— «Зеленое дерби» «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» круче армейского противостояния ЦСКА и СКА?

— Круче. «Зеленое дерби» — это соревнование двух крупных республик. Битвы «Салавата» и «Ак Барса» мне больше нравятся.