Григорий Панин: «Выезд «Салавата Юлаева» был не из легких»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал первый выезд в сезоне-2019/20 и поделился ожиданиями от встречи с «Автомобилистом».

— Выезд был не из легких, — цитирует официальный сайт клуба Панина. — Много незаметных мелочей сказывалось. Самое главное — мы привезли очки. Продолжаем работать над ошибками. В целом тяжелый и результативный выезд. Самочувствие хорошее, успели восстановиться. У нас было время отдохнуть и подготовиться. Все нормально, идет рабочий процесс.

— «Уфа-Арена» сильно изменилась, как тебе?

— Сделали круто и классно. Появились наши родные зеленые цвета. Нам нравится, так же, как и болельщикам.

— Что скажешь о сопернике из Екатеринбурга?

— «Автомобилист» — быстрая и игровая команда, с хорошим подбором игроков. Мы выходим на каждый матч биться как на бой.