Григорий Панин: "С "Магниткой" была тяжелая серия"

Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин после шестого матча серии с "Металлургом" (3:2 ОТ, 4-2) поблагодарил партнеров по команде и болельщиков.

- Тяжелые игры, тяжелая серия. Все старались и бились в каждой игре до конца, все красавцы! Хочется парней поблагодарить за отдачу, поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали, как в Уфе, так и в Магнитогорске, там такое чувство было, что мы дома играем. Всем огромное спасибо. Это был небольшой шажок, дальше будем стараться ещё больше.

- На старте серии "юлаевцы" дважды уступали в овертаймах, но потом сумели переломить эту традицию. Что изменили?

- Опять же это не скрытые резервы, а желание. Когда ты очень хочешь победить, где-то приходится переламывать себя, перерабатывать, где-то переступать через себя, болячки и боль.

- Во овертайме случился неприятный эпизод, когда Вы получили повреждение. Как себя чувствуете?

- Да нормально. Это плей-офф, все бывает. Надо выходить и играть дальше.

- Как самочувствие у команды? Как она готова?

- Сейчас у нас есть время, чтобы отдохнуть и подготовиться. Пока есть усталость, но все будет нормально.