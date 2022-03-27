«Ты получил и поехал дальше. А сейчас лежат. Мы идем в сторону футбола». Панин о симуляциях в хоккее

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин заявил, что правила КХЛ приводят к тому, что появляется много симуляций.

Ранее защитник уфимской команды был дисквалифицирован за удар нападающего «Трактора» Лукаша Седлака в голову.

— Разберите эпизод с Седлаком.

— Смысл разбирать. Никто не старается кого-то на больничную койку отправить. Это плей-офф, игра характеров, мужицкий хоккей. Правила приводят к тому, что много появляется симуляций. И это где-то приводит к тому, что много хвалят за лицо, специально падают. Я сам был удален за симуляцию, мне неприятно. Но хоккей идет не в ту сторону. Ты получил *** и поехал дальше. А сейчас лежат. Мы идем в сторону футбола. Хоккей всегда отличается тем, что это не только игра яиц, но и характеров, — приводит слова Панина «ГорОбзор.Ру».