Григорий Панин: "После моего хита Бек крутил головой. Но забил – молодец"

– Разница по броскам получилась огромной не в вашу пользу. Что пошло не так?

– Соперник придерживался системной игры, гнул свою линию. Всегда глубоко в зону забрасывал шайбу, бежал, атаковал. Мы сделали очень много потерь при входе в зону "Авангарда", поэтому и сил где-то нам не хватило. Они нас встречали плотно на своей синей линии. Отсюда и получился такой результат.

– Вы в прошлой игре жестко приложили нападающего "Авангарда" Бека, он головой все время крутил, но вам сегодня забивал.

– Он и сегодня крутил головой, когда выходил на смену. Особенно к шайбе не подъезжал. Но забил. Молодец.

– Показалось, что вы специально отдали среднюю зону и решили терпеть в вашем стиле, как в первых раундах плей-офф. Это не ошибка?

– Сейчас я не могу ничего определенного сказать. Есть результат. Наверное, присутствуют и какие-то ошибки. Соперник дает повод для размышлений, чтобы что-то поменять в нашей игре.

– Чем "Авангард" сильнее того же "Автомобилиста"?

– "Авангард" всегда играет в глубину. У него за весь матч потерь при входе в нашу зону совершенно не было. Они заставляли нас разворачиваться и ошибаться. Эти ошибки и привели к определенному результату.

– Нет сомнений, что вы еще вернетесь в Балашиху?

– Мы будем прикладывать все усилия, чтобы это сделать. Никто не вешает нос и не отчаивается. Все самое интересное только начинается.

– "Барыс" играл с "Авангардом" предельно жестко. Нет ощущения, что и вам надо добавить в этом компоненте?

– Нам во всем надо добавлять – в бросках, жесткости, скорости, если мы хотим пройти "Авангард". (Алена Гребенькова)