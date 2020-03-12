Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу над «Авангардом» в 1/8 финала Кубка Гагарина. Он пропустит два матча с «Ак Барсом» из-за дисквалификации.

— Пацаны наши бились, — цитирует Панина официальный сайт КХЛ. — Всей командой ложились под шайбу. Мне кажется, даже те, кто на лавке сидели, хотели лечь под неё. Плюс болельщики, особенно в конце матча, когда играли в меньшинстве. Приятно было посмотреть! Никто из нас не хотел ехать в Балашиху на седьмой матч.

Для любой команды, в какой бы я ни играл, плей-офф — совершенно другая история. Конечно, гладкий чемпионат — это важная часть, но плей-офф — уже мужицкие игры, битва характеров. Конечно, в розыгрыше Кубка Гагарина уровень мастерства играет определённую роль, но именно мужицкий характер преобладает над другими составляющими. В команде собираются люди, которые проникаются одной целью.

«Зеленое дерби» — это классно: ажиотаж, сумасшедший настрой. Я считаю его самым крутым дерби в КХЛ. Могу сказать это по своим ощущениям, потому что играл и в той, и в другой команде. Матчи с «Ак Барсом» — масштабное противостояние на уровне республик.