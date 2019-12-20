Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в Instagram прокомментировал свои слова о двухматчевой дисквалификации в КХЛ.

— Объяснение по поводу инцидента с комментарием, размещенном на личном аккаунте социальной сети Instagram.

У меня не было намерений оскорбить членов Спортивно-дисциплинарного комитета или поставить под сомнение решение о моей двухматчевой дисквалификации. Двусмысленный комментарий мною был удален, сделаны выводы о недопустимости подобного поведения, которое может угрожать репутации клуба и Континентальной хоккейной лиги.

Разумеется, впредь подобные недоразумения больше не будут допущены.