Панин: «У меня еще хватает эмоций и пороха, чтобы где-то закуситься»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин оценил физическую форму хоккеистов уфимского клуба.

«С нами сейчас тренируется Артем Горшков: там и азарт, и молодость. Он и шайбу на себя ловит, и в меньшинстве выходит. Конечно, у нас есть возрастные хоккеисты, в частности, я. Но у меня еще хватает эмоций и пороха, чтобы где-то закуситься», — цитирует Metaratings.ru Панина.

В ноябре Панину исполнится 39 лет. Он является рекордсменом КХЛ по количеству штрафных минут (1319).