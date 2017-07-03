Григорий Панин: "Хотелось бы играть в "Ак Барсе"

Защитник Григорий Панин заявил, что надеется продолжить карьеру в "Ак Барсе". Однако хоккеист отметил, что на данный момент клуб не сделал ему предложение по контракту. Последние три года 31-летний защитник играл за ЦСКА. В минувшем сезоне регулярного чемпионата он набрал 8 (4+4) очков в 32 встречах.

– Сложилась достаточно непонятная ситуация, сейчас все находится в подвешенном состоянии, – цитирует "Бизнес Online" Панина. – С самого начала, как и писали в прессе, мною велись переговоры с "Ак Барсом". Я больше никакие варианты и не рассматривал, потому что хотел вернуться домой, в Казань. Я здесь восемь лет отыграл, знакомый коллектив. Хотелось бы здесь играть, может быть, и в долгосрочной перспективе. Пока нет ответа от клуба – ни да, ни нет. Думаю, что в ближайшие дни все должно решиться.

– В чем загвоздка?

– Я не вправе отвечать на этот вопрос, потому что у клуба есть внутренние моменты. Многих, думаю, настораживают мои дисквалификации, которые были в прошлом. Мне хочется уйти от этих моментов и играть нормально, чтобы в дальнейшем за мной таких вещей не было.