"Последняя надежда на возвращение в Омск". В КХЛ объяснили, почему "Авангард" играет в Восточной конференции

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский в разговоре с журналистами объяснил, почему "Авангард" остался в Восточной конференции. Напомним, что с прошлого года омский клуб базируется в Балашихе.

– Перевод "Авангарда" в Западную конференцию признали нецелесообразным, – отметил Кобылянский. – В таком случае для зрителей растает последняя надежда, что клуб вернется в Омск. Нахождение "Авангарда" на Востоке уже не несет дополнительных затрат, это в прошлом сезоне логистику приходилось менять. Теперь логистические группы составлены с новыми особенностями – омичи объединены с "Нефтехимиком" и "Ак Барсом". (Евгений Белоусов)