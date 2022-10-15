Григорий Дронов вернулся в «Металлург»
Как ранее сообщал «СЭ», защитник Григорий Дронов вернулся в «Металлург».
Клуб из Магнитогорска объявил о подписании контракта с 24-летним россиянином до конца сезона-2022/23.
Дронов — воспитанник «Металлурга», в прошлом сезоне он набрал 15 (5+10) очков в 30 матчах. Хоккеист провел 6 сезонов в КХЛ в составе команды и дважды играл в финале Кубка Гагарина (2017 и 2022).
В межсезонье Дронов попытался пробиться в НХЛ. 4 октября «Каролина» объявила о заключении контракта с россиянином, однако через 2 дня соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Источник: https://t.me/metallurgmgn/5740
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