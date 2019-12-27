Григорий Дронов: «Будем считать, что все свои травмы я пережил»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов рассказал, как восстанавливался после серьезных травм, которые могли поставить крест на его карьере.

— Вам всего 21 год, а за плечами три серьезные травмы.

— Никогда бы не подумал, что со мной так будет. Видел, что в интернете пишут: столько травм, угроза карьере и так далее... Но я думаю, это лишь стечение обстоятельств. Но ничего, будем считать, что все свои травмы я пережил, и больше проблем со здоровьем не случится, — приводит слова Дронова официальный сайт КХЛ.

— После каждой вашей травмы на вас чуть ли не крест ставили. Вы сами-то после третьей не подумали: карьере — конец?

— Я тогда ключицу сломал, но сразу знал, что все будет в порядке. Не знаю, почему. Помню, лежу в больнице и чувствую, что все окей.

— Вы сломали ключицу на Кубке Шпенглера в декабре 2018-го и восстановились за полтора месяца. Это даже быстрее, чем планировалось. Так рвались на лед?

— Просто быстро заживало.

— Тогда расскажите про то злополучное столкновение с Клинкхаммером в 2017-м, когда вы получили перелом. Сразу поняли, что все плохо?

— Я от боли начал ползать по льду. Не понимал, что происходит. Ощущение было, как будто ногу разрезали пополам. Меня ели донести до кареты Скорой помощи, там обезболивающее вкололи и отошло. Видео, конечно, страшное.

— Как восстанавливались после такой травмы?

— Травма непростая — перелом голеностопа, плюс связки повреждены. Сначала ходил в гипсе, ногой не двигал, потом разрабатывал ногу, а это адская боль. Мне человек на ногу ложился и тянул. Кость к тому времени срослась, но боль никуда не ушла.

— Вы вернулись на лед в январе 2018-го года, чувствуя боль. Как быстро поставили диагноз — разрыв связок колена?

— Когда начал играть, боли особой не было, просто колено не слушалось: дергалось, вылетало. Все это длилось до конца сезона. Делали МРТ — ничего не видели. Не знал, что вообще происходит. В результате как-то пошел гулять с собакой, начал спускаться с горки и упал — колено в очередной раз подвело, и я понял: надо что-то делать. Отправился на обследование в Москву, после которого мне сказали: разрыв связок.

— Какие сроки восстановления называли?

— Полгода. Но начиналось все с одного месяца, потом два, три... А когда услышал о шести — вообще потерялся, звон стоял в ушах, не понимал, что доктор говорит. Не ожидал услышать такой вердикт.

— Думали, что может и не получится вернуться?

— Не то, что не получится... Мне нравится играть в хоккей, и пропускать полгода — это очень тяжело. Я как подумал об этом, так сразу не по себе стало.

— Если бы сразу обнаружили эту травму, все бы быстрее прошло?

— Я бы начал сезон с самого начала, а не с ноября.