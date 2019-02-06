Григорий Денисенко: "Тренеры пока не сказали, сыграю в Ярославле или нет"

Форвард "Локомотива" и сборной России Григорий Денисенко – о первом вызове в национальную команду и предстоящей игре с Финляндией в Ярославле.
– В сборной отлично, – сообщил Денисенко. – Не думал о том, что меня дисквалифицировали. Немного переживал об этом, но выводы делаю.
– Матч с финнами пройдет в Ярославле. Чего ожидаете?
– Будет хорошая атмосфера, отличные болельщики. Приятно будет выйти на лед на родной арене.
– Не затрясет?
– Буду стараться не нервничать. Пока тренеры не сказали, сыграю там или нет.
– Месяц после МЧМ как сложился?
– Обычный рядовой январь. Не чувствуется, что жизнь изменилась. (Евгений Белоусов)
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