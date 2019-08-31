Григорий Денисенко: «Если Кенневилль позовет в «Флориду», скажу «Скоро приеду!»

Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко, выбранный «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ-2018, в беседе с журналистами поделился ожиданиями относительно нового сезона. В финальном матче молодежного Кубка мира ярославцы победили сборную юниорской лиги Альберты (3:0).

— Какого приезжать и вливаться по ходу Кубка мира?

— Ничего особенного, играли-выиграли, да и все.

— Как вам канадцы из сборной AJHL?

— Жесткие ребята. Где-то могут сыграть грязно, в спину, по ногам ударить. А так ничего особенного — быстрая команда. Молодцы, что собрались, и сыграли хороший матч.

— Какая польза для вас в этом турнире во время сборов «Локомотива»?

— Хороший опыт, ведь здесь международный турнир.

— Алексей Морозов сравнил вас с Панариным по стилю. Лестно такое сравнение?

— Еще на драфте я сказал, что очень нравится, как играет Панарин. Стараюсь смотреть брать хорошее от каждого.

— У вас последний год контракта. От чего зависит ваше решение остаться или уехать в НХЛ?

— Пока ничего не могу сказать. Хочется закрепиться в основе до конца, выиграть Кубок Гагарина и съездить на Ммолодежный чемпионат мира.

— Был разговор с Мактавишем о вашей роли в команде?

— Особенного разговора не было.

— Каково тренировать под руководством канадского специалиста впервые в карьере?

— Более североамериканский стиль у команды. Больше агрессии, все — вперед. Сезон начнется, видно будет.

— Что скажете Джоэлю Кенневиллю, когда он позовет вас во «Флориду»?

— Скоро приеду! (Улыбается.) (Евгений Белоусов)