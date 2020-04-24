Григорьев объяснил, почему не стал уходить из «Динамо» по окончании сезона

Защитник Михаил Григорьев, продливший контракт с московским «Динамо» на один сезон, отметил, что рассчитывает добавить в будущем сезоне.

— Почему предыдущие несколько сезонопроводил в каждой команде год, а потом переходил в новый коллектив? — В предыдущих командах влияли разные факторы: где-то не договаривались по условиям, где-то менялся тренерский штаб, где-то я не нравился в плане игры, — цитирует клубная пресс-служба Григорьева.

В «Динамо» все сложилось хорошо. Всех устраивает моя игра, и мне все нравится, поэтому продлили соглашение. Надеюсь, в следующем сезоне я добавлю.

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Защитник бело-голубых рассказал о новом соглашении и порассуждал об изменениях в составе на будущий сезон.



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29-летний Григорьев в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 матчах, записав на свой счет 4 (1+3) очка. В шести играх Кубка Гагарина защитник забил один гол.