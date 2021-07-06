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Григоренко: «Жду не дождусь возвращения в ЦСКА. Цель на сезон — выиграть Кубок Гагарина»

19:35
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Нападающий Михаил Григоренко поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА. 27-летний россиянин заключил контракт с красно-синими до 2024 года.

«Очень рад, жду не дождусь возвращения в команду. Разговаривал с Антоном Слепышевым и еще парой человек. Все рады, что опять будем играть вместе. Легко ли будет влиться в коллектив? Очень много осталось тех, с кем я играл. Я хорошо знаком почти со всеми, думаю, что будет не трудно.

Успел ли поговорить с тренерским штабом? Пока что нет. Приеду на сборы, там все скажут. Вообще, в ЦСКА у каждого игрока своя роль, все выполняют определенные задания. Какие цели на сезон? Выиграть Кубок Гагарина!» — цитирует Григоренко официальный сайт ЦСКА.

Григоренко выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год, в составе армейцев он становился обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. В сезоне-2020/21 форвард выступал в НХЛ за «Коламбус», на его счету 12 (4+8) очков в 32 матчах за «Блю Джекетс».

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/mikhail_grigorenko_tsel_vyigrat_kubok_gagarina/

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