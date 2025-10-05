Хоккей
Сегодня, 11:45

Григоренко — о поражении от «Шанхай Дрэгонс»: «Могло быть и хуже»

Форвард «Трактора» Михаил Григоренко подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» (4:5 ОТ).

— Были качели, — начал Григоренко. — Первый период получился плохим, допустили много ошибок в обороне, пропустили много контратак. Могло быть и хуже. Но потом вернулись в игру, второй и третий периоды играли неплохо. Однако, ошибки в обороне не позволили победить.

— Теперь «СКА-Арена» для вас — гостевой стадион. Какие эмоции испытали, вернувшись сюда в форме «Трактора»?

— Приятно здесь играть. Шикарная арена. Болельщики немного другие, но все равно чувствуешь, что они какие-то свои. Видел даже надписи со своим именем. В прошлом году эта арена мне очень нравилась, поэтому я рад, что здесь продолжает играть команда КХЛ.

— Каковы основные причины того, что команда в последних матчах, включая сегодняшний, испытывает трудности в начале игры и пропускает первой?

— Я думаю, прежде всего, каждый игрок должен индивидуально готовиться, как физически, так и психологически. Нужно начинать игру с первого вбрасывания. Здесь каждый должен покопаться в себе и правильно готовиться к игре.

— Для команды это третье поражение подряд. Можно ли сказать, что «Трактор» переживает командный кризис?

— Можно так сказать. Но, из всего, что можно вынести, — во всех трех играх боролись, сражались до конца, были шансы выиграть.

— Видите пути выход из этой ситуации?

— Все только через работу.

— Для Криса Дригера старт сезона складывается не лучшим образом. Как-то поддерживает его в команде?

— Да, конечно. На самом деле, первые пару игр он шикарно сыграл. Сегодня, в первом периоде, он проделал отличную работу. Могло быть и 5:0 после первого отрезка, поэтому выручил нас несколько раз. Я считаю, что мы просто должны ему больше помогать на льду, — сказал Григоренко.

После 12 матчей «Трактор» с 14 очками занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.

(Екатерина Смирнова)

Михаил Григоренко
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
«Салават Юлаев» — «Сочи»: трансляция матча КХЛ онлайн

Григоренко: «Для меня ЦСКА — более интересный соперник, чем СКА»
