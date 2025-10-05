Григоренко — о поражении от «Шанхай Дрэгонс»: «Могло быть и хуже»
Форвард «Трактора» Михаил Григоренко подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» (4:5 ОТ).
— Были качели, — начал Григоренко. — Первый период получился плохим, допустили много ошибок в обороне, пропустили много контратак. Могло быть и хуже. Но потом вернулись в игру, второй и третий периоды играли неплохо. Однако, ошибки в обороне не позволили победить.
— Теперь «СКА-Арена» для вас — гостевой стадион. Какие эмоции испытали, вернувшись сюда в форме «Трактора»?
— Приятно здесь играть. Шикарная арена. Болельщики немного другие, но все равно чувствуешь, что они какие-то свои. Видел даже надписи со своим именем. В прошлом году эта арена мне очень нравилась, поэтому я рад, что здесь продолжает играть команда КХЛ.
— Каковы основные причины того, что команда в последних матчах, включая сегодняшний, испытывает трудности в начале игры и пропускает первой?
— Я думаю, прежде всего, каждый игрок должен индивидуально готовиться, как физически, так и психологически. Нужно начинать игру с первого вбрасывания. Здесь каждый должен покопаться в себе и правильно готовиться к игре.
— Для команды это третье поражение подряд. Можно ли сказать, что «Трактор» переживает командный кризис?
— Можно так сказать. Но, из всего, что можно вынести, — во всех трех играх боролись, сражались до конца, были шансы выиграть.
— Видите пути выход из этой ситуации?
— Все только через работу.
— Для Криса Дригера старт сезона складывается не лучшим образом. Как-то поддерживает его в команде?
— Да, конечно. На самом деле, первые пару игр он шикарно сыграл. Сегодня, в первом периоде, он проделал отличную работу. Могло быть и 5:0 после первого отрезка, поэтому выручил нас несколько раз. Я считаю, что мы просто должны ему больше помогать на льду, — сказал Григоренко.
После 12 матчей «Трактор» с 14 очками занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.
(Екатерина Смирнова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|6
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|- : -
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|- : -
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -