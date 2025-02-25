Григоренко: «СКА без разницы, с кем играть в плей-офф»

Форвард СКА Михаил Григоренко поделился мнением о желаемом сопернике в плей-офф КХЛ.

«Здесь все команды хорошие. Соперников не выбирают. СКА нужно стараться выигрывать все матчи до конца чемпионата. Нам без разницы против кого играть. Мы готовимся к любому сопернику», — приводит слова Григоренко Metaratings.ru

СКА с 71 очком занимает седьмое место в Западной конференции и пока не гарантировал себе участие в плей-офф. В следующем матче петербуржцы 25 февраля дома сыграют со «Спартаком».