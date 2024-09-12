Григоренко: «Требования Ротенберга? Еще стараюсь все понять»
Нападающий СКА Михаил Григоренко рассказал, как проходит его адаптация в клубе из Санкт-Петербурга.
«Не хочу сравнивать два стиля. В СКА мы стараемся играть быстро. Не делать пустых поперечных передач, не терять шайбу. Стараемся больше бросать и закидывать шайбы за спину сопернику. Требования Ротенберга? Еще стараюсь все понять. Не все всегда получается, но я продолжаю работать и стараться слушать указания и выполнять установку главного тренера», — сказал Григоренко Metaratings.
Форвард перешел в СКА из ЦСКА, подписав контракт до 31 мая 2028 года. В новом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 30-летний нападающий пока не набрал очков. Всего за карьеру он провел 413 матчей в КХЛ и набрал 323 (150+173) очка.
Источник: Metaratings.ru
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