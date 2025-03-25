Григоренко — о старте плей-офф: «Все начинается с чистого листа, у всех одинаковые шансы»

Форвард СКА Михаил Григоренко прокомментировал старт плей-офф КХЛ.

«Прежде всего самое важное — дисциплина. Нужно сплотиться, нужна сумасшедшая самоотдача каждого игрока. Большой плюс, что сейчас начинается, по сути, новый турнир. Все начинается с чистого листа, у всех одинаковые шансы. У каждого из нас отличный шанс проявить себя и внести что-то в итоговую победу», — сказал хоккеист.

СКА с 82 очками занял седьмое место в турнирной таблице «Запада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина армейцы сыграют против московского «Динамо». Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.