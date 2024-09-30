Григоренко — о поражении от «Куньлуня»: «Когда победный гол в пустые ворота, это обидно»

Нападающий СКА Михаил Григоренко подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:5).

«Когда победный гол в пустые ворота, это, конечно, обидно, но мы рисковали: получив численное преимущество, заменили вратаря полевым игроком, но пропустили», — приводит слова Григоренко официальный сайт КХЛ.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 8 очков в 10 матчах. 1 октября команда встретится с «Салаватом Юлаевым».