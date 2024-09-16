Григоренко: «После второго периода с «Ладой» уже думал, что никогда в жизни не забью»
Форвард СКА Михаил Григоренко подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (4:3 ОТ).
«Груз с плеч определенно спал. После второго периода уже думал, что никогда в жизни не забью. Но получилось следующим же броском. Рецепт в таких ситуациях прост: бросать как можно больше. Статистика — штука упрямая. В ворота обычно залетает каждый десятый бросок. Соответственно, если бросишь за сезон сто раз, десять положишь. После прошлой игры я постарался отпустить ситуацию, меньше переживать. Провел два прекрасных дня с женой, детьми, разгрузился психологически. Выспался, хорошо поел. Пришел на игру, постарался получить удовольствие. Партнеры здорово играли, находили меня», — приводит слова Григоренко официальный сайт КХЛ.
СКА одержал вторую победу в сезоне и с 5 очками занимает 8-е место в Западной конференции. «Лада» (5) идет на 6-й позиции на «Востоке».
В следующем матче 19 сентября команда Романа Ротенберга сыграет против «Сочи». «Лада» двумя днями ранее встретится с «Локомотивом».
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