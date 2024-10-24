Григоренко прокомментировал победу СКА над «Куньлунем»
Форвард СКА Михаил Григоренко прокомментировал свою игру в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (8:0).
— В первом периоде момент был у ворот «Куньлуня», когда шайба взмыла, а вы хотели головой сыграть. Это вы кем вдохновились так?
— На тот момент это было единственное решение, которое казалось правильным, — приводит слова Григоренко Legalbet. — Рукой нельзя было, а головой можно...
— Павла Дацюка вспомнили в этот момент?
— Он тоже так делал? Да нет. Просто на автомате. Перед матчами разминаемся, в футбол играем, поэтому увидел шайбу и решил головой сыграть.
СКА (27 очков) одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в Западной конференции. «Куньлунь» (13) занимает последнее, 11-е место.
Источник: Legalbet
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