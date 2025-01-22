Григоренко: «Надеюсь, СКА пережил самый тяжелый момент сезона»
Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о последних результатах команды.
— Упал ли у вас камень с души после победы над «Локомотивом»?
— Конечно, всегда приятно побеждать, тем более лидера чемпионата. Все понимают, что на нас настраиваются. Мы тоже понимали, что нужно показать и самим себе, и болельщикам, и соперникам, что у нас действительно сильная команда, которая претендует на самые высокие места. И я думаю, сегодня мы это подкрепили своей игрой.
— Можно сказать, что СКА пережил самый тяжелый момент сезона?
— Я на это надеюсь. Мы работаем каждый день. Всегда есть что улучшить. Завтра будет новый день, где мы можем стать еще лучше. В матче с «Локомотивом» тоже было очень много нюансов, которые нужно улучшать. Стараемся стать лучше, готовимся к плей-офф, — цитирует Григоренко «ВсеПроСпорт».
21 января петербургский клуб в матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 5:2 переиграл «Локомотив». До этого армейцы проиграли четыре матча подряд.
После 46 матчей СКА идет на 6-м месте в Западной конференции с 57 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|38
|11
|78
|2
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Северсталь
|47
|29
|18
|59
|5
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|6
|СКА
|46
|26
|20
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|31
|19
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Автомобилист
|47
|28
|19
|62
|4
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|5
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|47
|20
|27
|47
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|22.01
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|3 : 4
|22.01
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|2 : 1
|22.01
|19:30
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -